AMLO alerta a "corcholatas": no se dejen engañar por publicistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó a los aspirantes a candidatos –entre ellos a sus tres corcholatas- que no se dejen engañar por los publicistas, porque además de quitarles su autenticidad, no saben de política.

"Hay aspirantes a candidatos que todo es redes sociales, están de moda los publicistas, ´haz esto, haz lo otro´, les quitan hasta su autenticidad, los cambian".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que un publicista no sabe de política, que si no es una ciencia, es un arte, es un oficio.

"Entonces, una recomendación a todos, no se dejen engañar, además cobran muchísimo".

En los últimos días, las "corcholatas" presidenciales han intensificado su presencia en las redes sociales con videos haciendo ejercicio o maquillados como calaveras.

Refirió el caso del hackeo a los archivos de la Sedena, por parte del grupo Guacamaya, que debió costar muchísimo a sus adversarios.

"Estos de la Guacamaya imagínense lo que costó y para qué sirvió, nada más para hacer el ridículo, no funciona, es hasta ofensivo porque se menosprecia al pueblo, se piensa que es menor de edad, que se puede manipular, esto ya no funciona".