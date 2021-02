AMLO alerta sobre venta de vacunas contra Covid-19 "hechizas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que algunas personas "aprovechadas" están ofreciendo vacunas antiCovid, pero advirtió que estas pueden ser "hechizas" o adulteradas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó a la población que las únicas vacunas que se encuentran en México son las que se están dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid, por lo que estas no se pueden conseguir en farmacias, hospitales o por medio de gobiernos locales.

"Que no estén creyendo a gente aprovechada que esté hablando de que les consiguen vacunas, y que se apunten, o de que en tal lugar están aplicando vacunas. Que estén muy atentos, no se dejen engañar. No hay vacunas más que las que se están aplicando en el Plan de Vacunación, no hay más, se los aseguro, y si alguien les dice que tiene vacunas están adulteradas, es decir son hechizas, falsas, es agua, es quién sabe qué".

"No se dejen engañar, las únicas vacunas que hay son las que están manejando en el plan de vacunación, no hay otras, no hay ningún hospital, ninguna clínica, ninguna farmacia, ningún gobierno local, ningún médico, ningún empresario que tenga vacunas, sólo las que se están aplicando en el programa de vacunación", afirmó.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que su gobierno ha celebrado contratos para obtener 140 millones de vacunas contra la pandemia del coronavirus, pero "ya nada más es que nos cumplan con las entregas, pero ya tenemos los contratos".