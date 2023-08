AMLO amaga con desafuero para magistrados del Tribunal Electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hacer comentarios sobre Xóchitl Gálvez, el titular del Ejecutivo aseguró que alteraron sus palabras y amagó con un desafuero para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En su conferencia mañanera de este lunes 7 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador dijo que esta resolución "muestra de cuerpo entero" y exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral.

"Me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esa conferencia. Es realmente grave. pero ¿A qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes", declaró López Obrador.

"Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras", acusó López Obrador.

"Imagínense qué clase de jueces, árbitros, se tienen en este Tribunal Electoral", añadió.

Mencionó que a los integrantes del Tribunal Electoral también los debe elegir "el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y del poder político".

"Ya no voy a hablar de la señora", dice AMLO sobre Xóchitl Gálvez

Tras la medida del Tribunal Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hablará ni mencionará el nombre legisladora y aspirante presidencial en sus mañaneras.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que vaya a presentar algún recursos tras esta decisión de los órganos electorales.

"¿Qué va a hacer presidente? ¿Va a acatar?", se le preguntó.

"Nada. Ya no voy a hablar, nada más para que ustedes para qué me preguntas, tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora, o no voy a pronunciar su nombre. Creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre.

"Ni modo que ... estoy mostrando cómo manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir 'señora' también... 'una persona', sí", contestó en el salón Tesorería.