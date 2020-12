AMLO anuncia ampliación de 'Sembrado Vida' en sierra de Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la sierra de Guerrero se ampliará el programa "Sembrando Vida" con el objetivo de que los campesinos dejen de cultivar marihuana y amapola por maíz, frijol y árboles frutales y maderables.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que hay campesinos de esta zona de Guerrero, conocida por sus altos niveles de pobreza que se dedican a estos cultivos ilegales por necesidad.

"Tenemos que ir sustituyendo esos cultivos, es un plan que se tiene. Vamos a procurar que lleguen los programas de apoyo, sobre todo el 'Sembrando Vida' a toda la sierra de Guerrero. La gente se dedica a estos cultivos porque no hay opciones, no hay alternativas, lo hacen en muchos casos por necesidad", dijo el mandatario.

"Entonces, vamos a profundizar en ese plan de ir sustituyendo la siembra de marihuana, de amapola, por maíz, por frijol, por árboles frutales, maderables. Ese es el objetivo del programa de apoyo al campo, tanto el programa, la acción que está dirigida a transferir fondos directos a los campesinos, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, la producción para el Bienestar y el programa Sembrando Vida", explicó.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que le pedirá a Javier May, titular de Bienestar, y a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a que revisen la situación en que se encuentra este programa en ese estado y ampliarlo.

"Voy a pedirle al secretario de Agricultura, al secretario de Bienestar, que tiene que ver con el programa Sembrando Vida, que revisen lo que se está haciendo en Guerrero. Sí hay Sembrando Vida allá en Guerrero, pero debe de faltar y se puede ampliar el programa, todavía lo podemos hacer".

El presidente López Obrador señaló que Guerrero es el único estado en donde los productores reciben fertilizante de manera gratuita, "pero sí se puede ampliar el programa de Sembrando Vida para sustituir estos cultivos", señaló el mandatario.

"Me consta, muchos siembran amapola porque no hay opciones, porque no hay alternativas. Esto, en La Montaña y en varias comunidades marginadas de Guerrero, en la sierra, porque no hay opciones, porque no hay alternativas, de modo que tenemos que reforzar todas nuestras acciones en ese sentido y sí vamos a atenderlo", agregó.