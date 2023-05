AMLO anuncia que su último libro estará dedicado a jóvenes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Dedicado a los jóvenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que prepara el que será su último libro que escribe como político, en activo, que será un recuento de todos los procesos para la transformación del país, donde lo más importante ha sido la organización.

López Obrador explicó que está por definir el nombre de libro, pero adelantó que también hablará sobre el concepto de "humanismo mexicano".

"Estoy escribiendo mi último libro como político en activo porque ya me voy a retirar. Entonces, antes voy a dejar un libro y estoy haciendo un recuento de todos los procesos que son de mucha utilidad. Le voy a dedicar el libro a los jóvenes, de todas las experiencias estas. Pero es fundamental la organización, informar, orientar, concientizar, organizar y sí se necesitan o se requieren de muchas cosas, sobre todo perseverancia, no perder la fe", dijo.

Compartió que la redacción de esa obra le ha causado "sentimiento" porque en éste está recordando a los fundadores de Morena que se han "adelantado".

"Me da sentimientos porque estoy recordando los fundadores de Morena, a quienes elaboraron los documentos básicos, la declaración de principios, el programa, ya muchos fallecidos y les tengo que estar poniendo crucecitas".