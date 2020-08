AMLO anuncia reunión con gobernadores en SLP

Luego de que ayer la Alianza Federalista de Gobernadores pidió una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana el titular del Ejecutivo federal anunció que en 10 días se reunirá con los gobernadores en marcos de un encuentro que había prometido a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pero advirtió que "hay bulla y ruido" porque se avecina el proceso electoral del año próximo.

Desde el cuartel general de la 13 Zona Militar, el mandatario indicó que independientemente de su filiación política el gobierno federal trabaja y se coordina con los gobiernos estatales.

"Todos los días diálogo con gobernadores, ahora lo estoy haciendo con el gobernador de Nayarit, que venimos de movimientos distintos e independientemente de la filiación política trabajamos juntos y hay coordinación. Pero también hay que decirlo, vienen las elecciones, y hay ruido, bulla y alboroto, como pasa en cualquier lugar del mundo, vamos a seguir actuando con responsabilidad.

"Me comprometí a reunirme con todos los gobernadores en San Luis Potosí, nos vamos a reunir en 10 días, vamos a estar en San Luis, porque nos faltan estados del norte y vamos a aprovechar para hacer una reunión con los gobernadores. Los acabo de ver y acabo de platicar con ellos, con el gobernador de Jalisco, de Guanajuato, de Colima.

"Yo estoy abierto al diálogo, siempre", agregó.

Ayer lunes por la noche, en un comunicado conjunto, la Alianza Federalista de Gobernadores pidió una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y acabar con lo que llamaron "simulación presidencial".

Los mandatarios estatales reiteraron el llamado a López Obrador para sostener un diálogo "respetuoso, ante los retos del país".

"Lamentamos que en lugar de buscar un acuerdo democrático con el conjunto de los estados fundadores de la Federación, no se construya un diálogo respetuoso entre pares y se aparente un diálogo republicano que no existe", señalaron.