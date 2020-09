AMLO apresura a Esteban Moctezuma para que SEP se mude a Puebla

Como parte del programa de descentralización, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a que se apresure con la mudanza de la sede de la dependencia federal de la Ciudad de México a Puebla, Puebla, porque, señaló, para 2021 la dependencia federal ya debe de estar en la capital poblana.

Al visitar una casa de una persona beneficiada con el programa de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, el Ejecutivo federal recordó que al tomar posesión como Presidente de la República señaló que cumpliría 100 compromisos, de los cuales, indicó, le faltan cinco, por lo que reconoció que la promesa de descentralizar las dependencias federales no se ha cumplido, "no hemos podido".

"Ya hemos cumplido 95 compromisos, nada más tenemos cinco pendientes y estos cinco compromisos voy a procurar que nos apuremos y podamos decir el 1 de diciembre 'cumplimos ya los 100 compromisos'. Vamos a ver si es posible, porque uno de los que nos falta, tiene que ver con la descentralización del gobierno, no hemos podido. Las dependencias federales tienen que trasladarse a los estados, ya no van a estar todas las dependencias en la capital de la República.

"Tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de que en Puebla va a estar la Secretaría de Educación Pública en este estado. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues ya tiene ya poco tiempo para que se mude, para que se cambie, se traslade la Secretaría de Educación Pública a Puebla. Esto a más tardar lo tenemos que hacer el año próximo y va a cumplir esa secretaría 100 años en el 2021, se fundó en 1921, entonces va a cumplir 100 años y ya va a estar acá en Puebla", dijo.