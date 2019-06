AMLO arranca trabajos para refinería de Dos Bocas; el PAN se queja

El presidente Andrés Manuel López Obrador arranca hoy domingo los trabajos para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, la cual será construida por el gobierno mexicano.

Aunque originalmente se planeaba realizar un evento en los terrenos de la refinería, las lluvias ocasionaron que el terreno estuviera fangoso y el evento se realiza en el Puerto de Dos Bocas.

En el inicio de los trabajos de la nueva Refinería están presentes la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; así como parte del gabinete de Energía, de la Función Pública, las Fuerzas Armadas y Petróleos Mexicanos.

El evento se realiza en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral, a escasos metros de los terrenos de la refinería.

PAN presentará queja contra AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN) presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por encabezar los inicios de trabajo de construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, justo el día en que se desarrollan procesos electorales en seis estados.

En entrevista, el líder del blanquiazul, Marko Cortés, dijo que el Presidente tiene la responsabilidad de respetar la veda electoral, sin embargo, envía un mensaje contrario con el arranque de dicha obra.

"López Obrador sigue siendo igual, manda al diablo a las instituciones, manda al diablo a los expertos que dicen que la obra será un fracaso, mando al diablo los impactos ambientales, manda al diablo a la legalidad porque hoy no debería promover ninguna acción del gobierno, cuando una gran parte del país está votando", afirmó.

Cortés Mendoza dijo que el PAN presentará todas las quejas que sean necesarias, por lo que en este caso en particular, acudirán al INE a entregar la queja, ya que no hay necesidad de acudir a la obra cuando hay elecciones en seis estados.

"La queja será presentada ante el INE, quien es a quien corresponde analizar", precisó el panista.

Este domingo, el presidente López Obrador se encuentra en Tabasco para encabezar los trabajos de construcción de la refinería Dos Bocas.