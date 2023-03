AMLO arremete contra Crenshaw por pedir usar fuerzas armadas de EEUU contra narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del senador republicano Dan Crenshaw, quien propone usar al Ejército de Estados Unidos contra los carteles mexicanos, al señalar que ya "basta de hipocresías" y lo cuestionó sobre qué ha hecho para enfrentar las causas que provocan el consumo de drogas en su país o la venta de armas a México.

El presidente López Obrador dijo que tras el lamentable caso del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de ellos perdieron la vida, hay gente muy hipócrita que lamenta estos hechos, pero los usa con fines políticos porque sus propósitos son otros.

"El senador que está pidiendo que el ejército estadounidense intervenga en México para combatir a los narcotraficantes ayer dijo que si los fallecidos lamentablemente por fentanilo fueran en México yo no estaría diciendo lo mismo, claro a mí me duele mucho, que la gente pierda la vida no quiero que nadie fallezca ni en México ni en Estados Unidos".

"Pero él debería de estar atendiendo las causas en Estados Unidos que provocan el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo que causa, en efecto nos duele mucho, la muerte de muchos estadounidenses, pero él ¿qué hace?, ha denunciado a los que distribuyen el fentanilo?", cuestionó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador cuestionó al senador Crenshaw sobre qué ha hecho evitar que se venda las armas de alto poder en las armería y en los supermercados de Estados Unidos a los grupos de la delincuencia en México.

"¿Qué ha hecho este senador?, No sé, pero algunos senadores hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento de Estados Unidos. Ya basta de hipocresías y de estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

Señaló que no se trata de un asunto injerencista, pero el senador republicano está en su la lista para que nuestros paisanos, lo tengan presente cuando hay elecciones.

"Porque es un senador que no quiere México, que está en contra de nosotros de los mexicanos", aseguró el mandatario.