AMLO arremete contra el Consejo de la Judicatura

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al señalar que están de adorno y se quedaron callados cuando contrataron a Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de Genaro García Luna, y quien es investigada por la firma de contratos millonarios e "ilegales".

"Eso tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que también no sirve para nada, es un florero, está de adorno, porque si funcionara, pues ellos tendrían que estar viendo esto, cómo se va a contratar en el Poder Judicial a quien está acusada por firma de contratos ilegales, inmorales, en la época de García Luna.

"¿Cómo el Poder Judicial va a contratar a esta señora? ¿Qué hace?, que es el órgano que debe de vigilar el recto proceder de jueces magistrados y minutos, ah pero resulta que la presidenta de la Suprema Corte es también la presidenta del Consejo de la Judicatura y, y hay otros miembros, pero todos se callan y también ¿por qué el silencio?, porque no todos están metidos en los enjuagues, no, no, no".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo cuestionó que los integrantes del Consejo de la judicatura ganan muchísimo dinero y una gente que gana 500 mil pesos mensuales "que va a estar preparado, que sensibilidad puede tener en hacer justicia".

Fustigó que los integrantes de este órgano viven colmado de atenciones, privilegios, porque están como decía Porfirio Díaz "maiceados".

"A ver este (Diego) Valadez ¿qué puede decir de eso?, si ningún funcionario debe de acuerdo a la Constitución, se acuerdo al artículo 127, ganar más de lo que gana el Presidente y todos estos ministros ganan cinco veces más que lo que gana el presidente".