AMLO arremete contra el diario Reforma y los bots de internet

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, López Obrador criticó a este periódico de tirada nacional por "publicar en primera plana una manta en donde hay una amenaza" a su persona y en la que se indica su domicilio.



"¿Por qué ponen la manta? ¿No les parece de mal gusto? ¿Dónde está la ética?", cuestionó el mandatario, quien aseguró que este medio de comunicación tiene "un conservadurismo muy peculiar".



El presidente hizo referencia a la portada de Reforma del pasado sábado, en la que se informaba que un presunto líder de un grupo criminal había amenazado con atentar contra el domicilio particular del presidente en el sur de la capital mexicana.



"Este periódico, si sigue así, va a terminar como un pasquín. Ojalá rectifiquen", aseveró el mandatario, quien sin embargo admitió que la dirección de su domicilio es de dominio público.



También arremetió contra los columnistas de este periódico que lo criticaron por haber tardado varias horas en reaccionar públicamente a la matanza de 13 personas ocurrida el sábado en el occidental estado de Veracruz.



"Yo no tengo ningún problema de conciencia, estoy todos los días trabajando por la paz y la justicia del país", respondió.



El diario Reforma se ha convertido durante las últimas semanas en el principal blanco de los ataques realizados por el presidente contra la llamada "prensa fifí", término con el que se refiere a los medios de comunicación conservadores y críticos con su Gobierno.



Asimismo, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), criticó la "guerra sucia" que se llevó a cabo desde la campaña electoral del año pasado con el uso de bots que propagan en redes sociales noticias falsas contra él.



"Nosotros no vamos a censurar en redes sociales nada absolutamente, pero hago un llamado respetuoso a las empresas que comercializan en las redes para ver si puede haber un mecanismo que impida, sin censura, la contratación de robots, llamados bots", dijo.



Señaló que este es un asunto que "tienen que cuidar" Facebook y Twitter, plataformas a quienes pidió que impere la "ética".



López Obrador siempre ha alabado las "benditas redes sociales" porque a través de estas pudo hacer campaña más allá de los medios tradicionales, a quienes ha acusado de estar al servicio de los anteriores gobiernos.