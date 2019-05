AMLO arremete contra opositores por estrategia en compra de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra sus opositores que se quejan por su estrategia para acabar con la corrupción en la compra de medicinas y dijo que si quieren gritar "a ver quién se cansa primero".

"No hay abasto de medicinas porque sólo 10 empresas concentraban toda la venta de medicamentos a precios elevadísimos. Hacían su agosto. Por eso ahora, los que no protestaban antes, los que se quedaban callados como momias, ahora gritan como pregoneros.

"Pero saben qué, ¿dónde nos formamos nosotros?, ¿dónde nos hicimos nosotros? En la calle, en las plazas. ¿Quieren gritar? También nosotros sabemos gritar. Y a ver quién se cansa primero", declaró.

Durante la entrega de programas de Bienestar, un grupo del movimiento Antorcha Campesina interrumpió a gritos el mensaje de López Obrador. Tras esta acción, el mandatario señaló que el programa de estancias infantiles no desaparece, sino que ahora los recursos serán entregados de manera directa a los padres de familia.

"¡Miente Presidente!", gritaban los antorchistas, al momento otros agitaban cartulinas con los mensajes: "Los antorchistas decimos sí a las obras, no a los moches", "Orgullosamente Antorchista" o "Señor presidente con la salud no se juega".

Ante eso, el mandatario realizó una consulta a mano alzada y preguntó a los asistentes si querían que los recursos se entregaran a las organizaciones o de manera directa a los beneficiarios; la mayoría votó por la segunda opción.

"Porque si se entrega a través de las organizaciones, muchas veces son los líderes los que se quedan con el dinero. Viven colmados de atenciones, de privilegios y mientras la gente está en la pobreza. Ya se acabó el reparto de despensas, ya no se van a repartir migajas, ya no se va a repartir frijol con gorgojo", refirió López Obrador.