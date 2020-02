AMLO asegura ante la CTM que se atenderá las pensiones

Ante la CTM, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró junto con el sector empresarial y obrero atenderán el problema de las pensiones y no descartó dar marcha atrás a los acuerdos que se tomaron el pasado y afecten a los trabajadores del país.

En la explanada del Monumento a la Revolución, ante las fuerzas vivas del PRI, acompañado por su Gabinete y el presidente del CCE, el titular de Ejecutivo participó en el aniversario 84 de esa central obrera.

Ahí el Presidente, a solicitud del líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, dijo que van a atender el problema de las pensiones de la misma manera que aumentó el salario mínimo, de común acuerdo con los empresarios y los dirigentes de los trabajadores.

"Y no descártanos dar marcha atrás a acuerdos que se tomaron cuando era otra la política, que afectaron los trabajadores, vamos a revisar contratos y todo el marco legal a partir de la nueva Ley del Trabajo, siempre en el marco legal. Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada".

El presidente felicitó a la CTM por tener un líder como el senador priista Carlos Aveces del Olmo, "que no está viejo, está maduro, está al 100%". El titular del Ejecutivo dijo a los trabajadores el País que su gobierno está limpiando de corrupción al Infonavit, por lo que pidió a su director "nada de construir en pantanos, en barrancas, nada de construir huevitos, nada de que el trabajador paga y paga y nunca termina de pagar".