AMLO asegura que convencerá con argumentos al nuevo titular de SHCP

"Lo convenzo" fue la respuesta del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al preguntarle sobre ¿Qué pasaría si el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, le dijera que no se puede realizar algún proyecto, como la refinería de Dos Bocas?

"Tengo la manera de convencer, tengo argumentos. Es fácil de convencer que hace falta la refinería de Dos Bocas, no sólo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes para no estar a expensas de intereses hegemónicos", argumentó el presidente durante la conferencia matutina.

La pregunta fue referida al mandatario luego de que este martes Carlos Urzúa presentara su carta de renuncia, en la que manifiesta que hubo discrepancias en materia económica con la administración de la 4T. "Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública", señaló Urzúa en su oficio.

Por su parte López Obrador reveló que la renuncia de Urzúa fue por diferencias principalmente por el Plan de Desarrollo, con Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de Presidencia, y con el Sistema de Administración Tributaria.