AMLO asegura que hay grupos que buscan "tumbar" a Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que hay grupos que están apostados a tumbar al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y que también buscan cómo "descarrillar" a su gobierno.

A pregunta expresa, se le cuestionó al primer mandatario de la filtración de audios en el que el titular de la FGR habla con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, sobre el caso de Alejandra Cuevas, acusada del homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal general.

"Son otros tiempos que se le deje este asunto al Poder Judicial y que ellos actúen con libertad y resuelva, y lo demás, pues es apostar ?para hablar claro? a tumbar al fiscal, pues eso no, como que no nos conviene a los mexicanos.

"Los abogados, los grupos de interés creados, las minorías, porque esto no tiene que ver con la mayoría, están viendo como descarrilan al gobierno, bueno hasta los casos más extremos, cuando la pandemia quería que hubieran más fallecidos", dijo.

"¿Mantiene su confianza en el fiscal?", se le cuestionó.

"Sí, sí, tengo confianza en el fiscal", dijo.

"Vamos a esperar, lo demás pues no deja de tener también tintes políticos, y quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como fiscal Alejandro Gertz Manero pues se lanzan en contra, entonces serenos, no te calientes granizo, que el Poder Judicial resuelva", afirmó.

"¿No hubiera sido mejor que se separara del cargo en lo que se resuelve esta situación?", se le insistió.

"Pero todavía no está juzgado el caso, hay que esperarnos y hay que tener cuidado porque hay muchos intereses, espías, entonces esperemos, tengo entendido que la Suprema Corte va a resolver sobre este caso la semana próxima, entonces vamos a esperarnos", respondió.

En tanto, el presidente López Obrador aseguró que empresarios e inversionistas están agradeciendo que en México haya gobernabilidad y estabilidad política.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo llamó a no apostar a la inestabilidad y aseguró que son muy pocos los inversionistas que "actúan con odio".

"Algo que están agradeciendo los empresarios, los inversionistas -que son muy pocos los que actúan con odio-, es que hay gobernabilidad en el país, hay estabilidad política.

"Entonces no apostemos a la inestabilidad", exhortó en el salón Tesorería.