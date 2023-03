AMLO asegura que la cinta "¡Que viva México!" es un churro contra su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "un churro" que falsea la realidad a la película "¡Que viva México!", del cineasta Luis Estrada, a quien definió como un "progre buena ondita".

"Una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores, le va a ir muy bien a la película. Sí, esa, lo mismo, cineastas buena ondita ¿no? progre buena ondita ¿no? Pero es para consumo de los conservadores y les va a ir bien", afirmó.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que tiene "problemas" con el cineasta porque su película "El infierno", le pareció clasista y racista pues pone como sicarios sanguinarios a indígenas zapotecos de Oaxaca y eso es no conocer la realidad de los pueblos indígenas.

"Tengo problemas ya con ese director -Luis Estrada-, no soy muy aficionado al cine lo lamento, es excepcional, arte, de buen gusto; quizá porque en la realidad en que vivo no me hace falta más drama".

Cuestionado por la actuación de Damián Alcázar, simpatizante de su movimiento, el presidente López Obrador dijo que es "el actor más consecuente que conozco, y lo respeto muchísimo, es algo excepcional, pero el director y todos los demás ahí son así, progres, buena ondita".