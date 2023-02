AMLO asegura que PAN no se puede desligar de García Luna

A-AA+

Al manifestar que "no se puede tapar el sol con un dedo", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el PAN no se puede desligar de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y quien fue declarado culpable en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

Esto, luego que ayer la dirigencia del blanquiazul se desligara de García Luna y argumentara que nunca militó en ese partido.

A pregunta expresa en la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal celebró que los dirigentes de Acción Nacional ya hayan salido a declarar sobre el caso, pues aseguró que "se quedaron como pasmados".

Minimizó el hecho de que García Luna no haya sido militante del PAN, pues señaló que eso no es lo fundamental, sino que lo importante es que fue clave para enfrentar la delincuencia en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

"Celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, en este caso los dirigentes del PAN. Acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental, lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN, o sólo que ya no sea militante Fox del PAN o era a lo mejor de Morena. Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón y, de acuerdo con la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios, depende del presidente el secretario de Seguridad en este caso, y Calderón también llegó al gobierno impulsado por el PAN".

"Pero, bueno, entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad".

"¿No hay manera de desligarse de García Luna?", se le preguntó.

"No se puede. ¿Cómo? (...) Ahora, no se puede tapar el sol con un dedo, porque esto ´no es militante del PAN´, debe de haber infinidad de testimonios de cómo legisladores del PAN, dirigentes del PAN defendían la estrategia de Calderón, de García Luna, en las redes ya deben de estar circulando", dijo.

Ayer, la dirigencia nacional del PAN se deslindó de Genaro García Luna al señalar que nunca militó en ese partido, exigió haga justicia contra el ex funcionario calderonista y advirtió que hoy existe un narco Estado en México.

En un comunicado se exigió justicia y que cualquier servidor o exservidor público que haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley, independientemente de que haya trabajado o siga trabajando en cualquier administración.