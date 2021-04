AMLO asegura que si atendió Cumbre de Líderes por el Clima

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si atendió Cumbre de Líderes por el Clima, que convocó el presidente de Estados Unidos Joe Biden, e incluso después de su participación dio seguimiento a los trabajos del foro.

Ayer mientras líderes mundiales presentaban sus propuestas para reducir emisiones para aminorar el cambio climático, el presidente López Obrador, solo escuchó los discursos inaugurales, siguió con su conferencia mañanera; sólo se sumó para su intervención en el evento.

"Ayer estuvimos aquí por ejemplo por lo de la Cumbre de cambio climático, quisimos que participaran todos, que se escuchara el discurso del presidente Biden, de la vicepresidenta, y como continuamos, Marcelo (Ebrard) estuvo atendiendo lo de la Cumbre, me tocó ya hablé y me quedé escuchando hasta el final, y escuché a una jovencita de origen mexicano que habló sobre la protección de la naturaleza y todo muy bien".

Acusó que los medios quieren "pleito" por eso dijeron que no le importaba. "Si estamos aquí, porque sólo están viendo todo, que hice un texto para ese propósito, que hice propuestas, pero dijeron que no me importaba".

El presidente insistió en que en los periódicos, la radio y la televisión hay pura nota contra el gobierno, pero dijo que eso no hace mella.

"Eso antes influía mucho, ahora la gente sabe leer los periódicos perfectamente, sabe ver la televisión hasta se ríen cuando están los conductores de noticias diciendo queriendo manipular, ya la gente sabe escuchar el radio. Si no fuese eso, nosotros ya estaríamos acabados".