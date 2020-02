AMLO asegura que su gobierno realiza "una renovación y purificación de la vida pública"

TEPATITLÁN, Jal. (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en sexenios pasados se quiso imponer un sistema político en donde lo esencial era la corrupción a toda costa, por lo que, aseguró, su gobierno está llevando a cabo "una renovación y una purificación de la vida pública".



Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esta comunidad y acompañado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval y Alfonso Durazo, respectivamente, el titular del Ejecutivo federal indicó que bajo el dicho de "el que no transa, no avanza", se quisieron socializar conductas de corrupción en la ciudadanía.

"Estamos impidiendo y desterrando el principal problema de México, que es de la corrupción; ese mal, ese cáncer, era lo que destruía a nuestro país, la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que daba al traste con todo, por eso no progresábamos, por eso tanta injusticia.

"La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social y fue por la corrupción también que se desató la inseguridad y la violencia porque se quiso establecer un sistema político en donde lo esencial era la corrupción a toda costa, el ejemplo desde arriba y se quería socializar esa conducta de que todos los ciudadanos dijeran 'el que no tranza no avanza' y 'si roban arriba, ¿por qué no vamos a robar nosotros?', eso predominaba", dijo.

"Ahora se está llevando a cabo una transformación, una renovación, una purificación de la vida pública, limpiar de corrupción como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo".

El mandatario aseguró que tiene una buena relación con el gobernador Enrique Alfaro y que así continuará porque "no podemos estarnos peleando, se requiere la unidad. La patria es primero. Todos debemos participar en la transformación de nuestro país porque sería realmente perder una oportunidad en hacernos a un lado o estarnos peleando cuando tenemos la gran tarea de transformar a México por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros".

Palabras en las que coincidió el gobernador Enrique Alfaro, quien apuntó que Andrés Manuel López Obrador tiene su respeto y admiración "y tiene mi respaldo para empujar juntos la transformación que México necesita".

"Podemos tener alguna diferencia pero eso no significa que vamos a regatear jamás el apoyo para que México salga adelante y que Jalisco aporte la parte que le corresponde", comentó.

José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), señaló que la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esa comunidad "deja constancia del compromiso del gobierno de México y de sus instituciones para construir un país de paz y seguridad".

Apuntó que desde el inicio de la actual administración federal se ha impulsado la coordinación y cooperación entre instituciones para hacer posible el surgimiento de la Guardia Nacional.

"La Guardia Nacional nace del principal interés de brindar a la ciudadanía un mejor bienestar donde cada organismo contempla funciones específicas. Como Fuerzas Armadas, marinos y soldados nos enorgullece apoyar en la implementación del modelo de policía y justicia cívica en esta entidad y en todo México".

El presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gobierno se trasladan esta tarde a Lagos de Moreno, donde continuarán con la entrega de más instalaciones de la Guardia Nacional.