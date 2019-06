AMLO augura éxito a la Guardia Nacional

Ciudad de México .- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el efecto de la Guardia Nacional debe ser como el éxito del Plan DN-III, para ser aceptado, y que esto representa el desafío y la tarea para esta nueva fuerza.

"Incorporar las funciones de la seguridad pública y lograr el éxito que tiene el plan DN-III, ese es el desafío y esa es la tarea", dijo el presidente, al inaugurar el curso "Estándares Constitucionales de la actuación de la Guardia Nacional", que se realizó en la Escuela de Enfermería, de la Sedena.

El presidente dijo que la Sedena y la Marina "son mis apoyos, no me dejan solo, me siento respaldado por el secretario de la Defensa y de la Marina", así como por otros sectores como el empresarial, el obrero, el campesino y los medios de comunicación, "quienes estamos juntos para defender los intereses del pueblo de México".

Recordó que con la movilización de la Guardia Nacional en la frontera sur se evitará una guerra comercial con Estados Unidos, que no conviene "aunque podríamos haber ganado", acotó, y señaló que la política se usa para evitar la guerra.

Manifestó que "queremos que haya una buena relación" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el pueblo estadounidense.