AMLO autoriza 60 mdp para comprar medicamento para cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que autorizó un monto de 60 millones de pesos para la compra de vincristina, medicamento para el tratamiento de cáncer –y del cual, aseguró hay escasez en el mundo- y será la Secretaría de Marina (Semar) la que ayudará a ir por estos insumos a cualquier país a donde éste se encuentre.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que será el canciller Marcelo Ebrard quien se pondrá en contacto con gobiernos del mundo que tengan este medicamento para poder comprarlo y no tener desabasto.

"Tenemos abasto de los medicamentos, de insumos, pero ya se autorizó que la Secretaría de Marina que nos ayude para atraer estos insumos donde se consigan y se autoriza una inversión en el caso particular de este insumo para los niños de 60 millones de pesos.

"Acabamos de resolverlo, pero es previendo que no vaya haber escasez por la crisis mundial de este insumo, desde luego es algo que está padeciendo otros países, incluso Estados Unidos, queremos asegurar hacia delante. México tiene buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y ya hoy Marcelo Ebrard va a establecer comunicación", dijo.