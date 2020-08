AMLO avala que INE organice elección de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló esta mañana que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la elección para la renovación de la dirigencia de Morena, partido que fundó.

En conferencia de prensa en el Campo Militar 14-A, el titular del Ejecutivo federal manifestó que no cree que el organismo electoral vaya a cambiar los resultados o "a cucharear" la encuesta por la que se decidirá la nueva dirigencia.

"Ahora me voy a meter un poco con respecto a que el Tribunal Electoral decide que el INE se haga cargo de la elección interna de Morena, y algunos dicen que habrá fraude. Yo digo no, yo lo veo bien y tiene que haber autocrítica, porque no se pusieron de acuerdo al interior, y además por qué no, desde el principio se aceptó lo de la encuesta.

"Si está en los estatutos, por qué no someterse a lo que la gente decida, opine, no es que en la democracia el pueblo el que manda, entonces no llevan a cabo la encuesta y se están ahí enfrentando iba pasando el tiempo y ahora por lo que dice el tribunal que la Instituto haga la encuesta.

"Yo no creo que el Instituto se atreva a cambiar los resultados, a cucharear la encuesta, porque además todos tienen forma de encuestas, o sea, que hay una encuesta, dos o tres oficiales y otras encuestas como testigo y no hay errores, de modo que son otras las circunstancias y debemos de pensar que se están renovando las instituciones".

Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral organizar el proceso interno de Morena para renovar la dirigencia nacional, por lo que el órgano electoral cuenta con 45 días para organizar el proceso interno de Morena de renovación de dirigencia

En sesión privada, seis de siete magistrados presentes avalaron que el INE organice la elección interna mediante encuesta abierta a militantes y simpatizantes de Morena. No se determinó si la encuesta será telefónica o presencial.