AMLO busca controlar resoluciones judiciales: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que la renuncia del ministro, Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue forzada y el presidente Andrés Manuel López Obrador da un paso más hacia la construcción de un México autoritario y sin contrapesos al poder público, ni equilibrios de poder.

En un comunicado, Marko Cortés dijo que la dimisión de Medina Mora desata muy graves consecuencias en la confianza del país.

"López Obrador busca controlar resoluciones judiciales en temas como el Aeropuerto de Texcoco, estancias infantiles o la Ley Bonilla. Ante estas amenazas, Acción Nacional ha denunciado y lo seguirá haciendo para que no haya intentos de pasar por encima de la ley en México y mucho menos orquestados desde el Poder Ejecutivo", dijo el panista.

En el PAN, puntualizó, así como lo hicimos con el extrañamiento por la expresidenta del Tribunal Electoral federal, Janine Otálora, quien fue sometida a presiones para renunciar, así manifestamos toda nuestra condena a lo que está ocurriendo con el Ministro de la Corte.

El panista michoacano dijo que el Poder Judicial no puede convertirse en un instrumento del Ejecutivo Federal.

"Es de suma preocupación lo que estamos viviendo en México y debe prender la alerta de los ciudadanos, ya que los gobiernos autoritarios comienzan a penetrar y tener injerencia en los Poderes hasta que los debilitan, lo cual está haciendo en este momento López Obrador".

Ministro que sustituya a Medina Mora deberá ser una mujer: PRD



Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió transparentar las causas que llevaron a Eduardo Medina Mora a presentar ayer su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y adelantó que su partido impulsará que la terna que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado deberá estar integrada únicamente por mujeres.

En un video, el líder perredista señaló que los nombres de las candidatas que mande el titular del Ejecutivo federal deberán de cumplir con un perfil de independencia y autonomía.

"Exigimos desde el PRD que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora debe de transparentarse y los mexicanos conozcamos cuáles son las causas reales por las cuales un ministro de la SCJN renunció el día de ayer a su escaño cuando le quedaban más de 10 años para culminar su periodo".

"También queremos exponer que vamos a impulsar y exigir que la próxima terna que presente al Senado de la República debe ser integrando exclusivamente por mujeres. Es muy importante para nosotros que deba de existir el tema de la equidad y la paridad, y esta es una oportunidad muy importante para que mujeres comprometidas con el país puedan llegar a desempeñar un cargo de esta naturaleza".

Señaló que lo único que exigen al mandatario es que las candidatas sean independientes y con autonomía, "que no busque obsesivamente el control del Poder Judicial en este país, porque si no estaríamos regresando a los peores tiempos del autoritarismo, donde un sólo poder, el Poder Ejecutivo, estaría ya controlando en estos momentos, tanto el Poder Legislativo, y en este caso, sino se propone una mujer independiente, reconocida por la sociedad civil, el presidente de la República ya podría nombrar ministros que le aseguraran una mayor holgura o que pudieran ser proclives de apoyar las decisiones del presidente López Obrador".

Ávila Romero indicó que el PRD va a impulsar que el Poder Judicial no caiga bajo los dominios del Poder Ejecutivo "porque esto sería contraproducente para un sistema democrático y republicano, el cual aspiramos vivir todos los mexicanos".

Este jueves por la tarde, el ministro Eduardo Medina Mora se convirtió en el primer integrante del pleno de la SCJN en renunciar al cargo desde la disolución del pleno del máximo tribunal en diciembre de 1994.

La decisión del ministro ocurrió en el marco de las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, así como por lavado de dinero en su contra, y a tres meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que colabora con los gobiernos británico y estadounidense para investigar 32 transferencias bancarias que realizó entre 2016 y 2018.