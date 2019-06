AMLO busca expropiar empresas al estilo Hugo Chávez: Torres Cofiño

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN), advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca expropiar empresas al estilo de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, lo cual representa una de las peores señales de confiabilidad para crear temor de desestabilidad.

Fustigó abiertamente las declaraciones del senador de Morena y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien demandó al Gobierno Federal que intervenga la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para garantizar los empleos.

"Hay que ser un desvergonzado y un absoluto irresponsable para solicitar esa medida. Es lo más absurdo hasta ahora surgido del Gobierno morenista, su simple mención constituye la peor de las señales que Morena puede dar para la confianza en el país", declaró.

Torres Cofiño advirtió que el Gobierno de López Obrador busca crear temor, aún más con las expropiaciones, por lo que exhortó a Napoleón Gómez Urrutia a legislar en lugar de intentar cumplir venganzas pasadas.

"El gobierno federal no ha mostrado capacidad en tareas tan esenciales y tan básicas como lo es el combate a la pobreza, la seguridad y la atención a la salud, no son tiempos de que el gobierno se dedique a manejar empresas, hay otras tareas esenciales que necesita México, no pueden actuar en base a caprichos de un senador", aseveró.

Alertó que la intervención que pide Napoleón Gómez Urrutia sería darle paso al comunismo en México y hundir al país. "La economía mexicana va para atrás y con declaraciones como esas quién va a querer invertir en nuestro país, quién se va a animar a arriesgar su patrimonio, si el día menos pensado salta un irresponsable como 'Napito' a pedir expropiación", apuntó.

"Tal como lo dijo Napoleón Gómez Urrutia, quien insistió en que el gobierno federal debe intervenir la empresa Altos Hornos de México, AHMSA para cuidar la planta laboral, garantizar la producción de acero y el cumplimiento de las obligaciones con acreedores, proveedores y contratistas, esto aquí y en China huele a expropiación", indicó.

Torres Cofiño hizo un llamado para que el gobierno federal respete la ley, la iniciativa privada y para que los conflictos legales del dueño de AHMSA o de cualquier otra empresa, no se utilicen de pretexto para instaurar un régimen comunista en México.