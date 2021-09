AMLO califica como "Muy Bien" gestión de Sheinbaum en CDMX

Al pedirle que calificara el desempeño que ha tenido Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó su gestión con un MB "Muy Bien" y aseguró que su administración "ha sido de primera".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal afirmó que existen otros servidores públicos de su gobierno que también tienen MB.

"Así como nos calificaron antes en la Facultad de Ciencias Política, que era NA 'No Acredita' -era cuando cepillaban a uno-, luego S 'Suficiente'; B 'Buena' y MB 'Muy Buena'.

"Y la E de 'Excelente', no había", intervino un reportero.

"No, vamos a quedarnos con esas cuatro. Tiene MB, Claudia, MB. Hay otros servidores públicos del gobierno que también tiene MB; sí todos MB. Está muy bien, pero de gobiernos independiente, autónomos, soberanos como el gobierno de la Ciudad, Claudia de primera, MB", expresó.

Este martes, en una encuesta que publica EL UNIVERSAL revela que a días de rendir su tercer informe de labores, la mandataria capitalina obtiene 67.5% de aceptación en su gestión, la más alta del año.

La aceptación por el trabajo realizado por la jefa de Gobierno local muestra una recuperación de 9.7% respecto a la medición del mes de mayo, momento en el cual ocurrió el accidente del Metro y las campañas electorales se encontraban a mitad del camino.

En el último año el gobierno local hizo frente a los problemas derivados del confinamiento, la pandemia generada por el Covid-19, la elección local y el accidente de la Línea 12 del Metro, lo que por momentos ocasionó que los habitantes de la Ciudad percibieran que los problemas estaban rebasando al gobierno.

No obstante, en meses recientes, Claudia Sheinbaum ha comenzado a recuperar la confianza por parte de sus gobernados; sin embargo, 61.1% de las personas opina que los problemas de la capital del país la han rebasado; pero 61.8% considera que ella ha demostrado capacidad para resolverlos.

En la percepción de 49% de la ciudadanía, la inseguridad se mantiene como el principal problema que enfrenta la Ciudad de México en estos momentos; el Covid-19, con 11%, es la segunda dificultad más mencionada, y en tercer lugar se ubica el desempleo, con 7.9%.