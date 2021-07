AMLO califica como "racista y clasista" a René Bolio, presidente de la CMDH

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "racista y clasista" a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), quien ayer en una confrontación afuera de la embajada de Cuba en México, llamó "maricón" y "negro" a un funcionario de esa representación diplomática de la isla.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que pese a que René Bolio pueda tener una formación académica su clasismo y racismo "lo trae a flor de piel".

"Ayer (martes) van a protestar afuera de la Embajada de Cuba, conservadores de clase media, que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos, y hay una confrontación -afortunadamente menor, pero si hay insultos –y uno de los participantes (René Bolio) le dice a un funcionario de la Embajada de Cuba... no lo voy a repetir yo ¡el de derechos humanos!".

"Estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, el que tenga licenciatura o maestría, o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo lo trae a flor de pie, pero no es el caso, es un comportamiento general. Eso no debe de ser un modelo a seguir", dijo.

Ayer martes, integrantes de la dirigencia nacional del PAN, como Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales de ese partido y el secretario nacional de Acción Juvenil, Alan Ávila; así como el presidente de la CMDH, René Bolio acudieron a la sede de la embajada de Cuba en nuestro país a denunciar al gobierno de la isla.

En una confrontación entre funcionarios de la embajada cubana y los manifestantes, se escucha decir a René Bolio: "¡No me toques, maricón. Estás muerto, maricón!".

Posteriormente, en una entrevista René Bolio llamó "negro" a este funcionario de la representación cubana.

"Están saliendo a agredirnos y a golpearnos. El guardia negro que estaba ahí me empujo en territorio mexicano. Entonces tenemos un problema, porque creen que estamos en Cuba y que pueden venir a reprimirnos".