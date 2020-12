AMLO cancela gira en CDMX para evitar aglomeraciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que decidió cancelar su gira de fin de año por la Ciudad de México para evitar aglomeraciones y posibles contagios de Covid-19 en la capital del país.

"Consideré que era mejor suspender la gira en la Ciudad de México por la situación que prevalece. Actuar con prudencia, sobre todo, por eso, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí, porque no les gusta nada de lo que hacemos", dijo en su conferencia mañanera de este martes.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador refirió que se va a estar comunicando "desde aquí todos los días, hasta el 24 en la mañana, e incluido el 31 en la mañana".

"Es como una caricatura de Hernández, por qué no la pones, es buenísima: 'AMLO Malote regrésame el chayote, bueno hay libertad tanto de cuestionamiento, de crítica y el ejercicio de la réplica'", ironizó el Presidente y agregó que "hay libertad".