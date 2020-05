AMLO cede ante Trump con reactivación de industria automotriz: PRD

El PRD en la Cámara de Diputados advirtió que en México aún no hay condiciones para romper la cuarentena y reabrir actividades; hacerlo es ceder a las presiones del presidente estadunidense, Donald Trump, que presionó para reactivar la industria automotriz y la minería.

Retomar actividades cuando está inmerso en el pico de la pandemia, sin oír a los gobiernos de los estados y sin pruebas para conocer la dimensión de la enfermedad, pondrá en más en riesgo a la población, advirtió la coordinadora de diputados del PRD, Verónica Juárez Piña.

El país apenas está entrando al pico más alto de la pandemia, "apenas ayer se registró el mayor número de defunciones y se incrementó notablemente la cantidad de contagios" por lo que expresó su preocupación por la decisión del gobierno.

La perredista alertó "ya está claro que el gobierno federal está maquillando información, de tal manera que no se sabe con certeza cuáles son las cifras de la pandemia, cuántas personas han fallecido por Covid-19 y luego entonces cuál es el riesgo real".

Se suma la toma de decisiones sin consultar a los gobiernos estatales, "al grado de que varios gobernadores al no confiar en las cifras de la Secretaría de Salud, tomarán decisiones por su cuenta respecto a la fecha de apertura de actividades en sus entidades", dijo.

La también diputada perredista Mónica Almeida destacó la renuencia del gobierno a aplicar pruebas de detección de coronavirus, por lo que se desconocen las cifras reales de contagios y muertes.

La reapertura de actividades no es posible como lo ha decidido el gobierno pues "no sabemos cuál es nuestra realidad" y además hay insuficiencia de servicios de salud, lo que pone en riesgo a los mexicanos.

Por ejemplo, expuso, la ausencia de pruebas impedirá conocer si un municipio no registra casos de coronavirus y si las alcaldías vecinas también están libres como para retomar actividades, así que "esta decisión expone a la población a un contagio masivo".

Recordó que México es el país que menos pruebas realiza para detectar Covid-19 entre los 36 que componen la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y ha realizado incluso menos pruebas que Perú, aunque tengamos 4 veces más población "lo que sitúa a México como el segundo que menos pruebas ha realizado en Latinoamérica, sólo por encima de Bolivia".