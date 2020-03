AMLO celebra decisión de Estados Unidos de bajar tasas de interés

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos de bajar las tasas de interés por la pandemia del coronavirus, porque -dijo- esa decisión también beneficia a México.

"Todo esto para estabilizar el mercado, esto nos ayuda mucho, ellos pueden hacer esta intervención, tienen recursos suficientes, ayuda a estabilizar el mercado en lo internacional y nos ayudan a nosotros en lo particular".

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente López Obrador dijo que esa decisión ayuda a nuestro país con la mano de obra y con la Bolsa Mexicana de Valores.

"Me pareció bien la decisión de ayer... todo esto va a ayudar a que no nos afecte mucho, sino que podamos incluso sacar adelante al país en lo económico en esta circunstancia".

El mandatario señaló que este viernes o el lunes dará a conocer su plan nacional de infraestructura para el sector energéticos.

El titular del Ejecutivo adelantó que este martes el ingeniero Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, hará un anuncio sobre inversiones en el país, así como del compromiso del empresario Alberto Bailléres de invertir en los sectores mineros como petroleros del país.