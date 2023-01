AMLO celebra la llegada de 30 millones de turistas a Cancún en 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó el récord en la llegada de turistas a Cancún el año pasado, que alcanzó los 30 millones de visitantes a ese destino turístico.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que en 2022 Cancún llegó a recibir hasta 700 vuelos diarios.

Dijo que el Tren Maya ayudará a que siga creciendo el número de turistas que no solo disfruten de Cancún, sino que recorran la península de Yucatán y lleguen hasta Palenque, Chiapas.

"Por eso pensamos que va a seguir creciendo la llegada de turistas y de ahí la importancia el Tren Maya, porque si esos 30 millones se suben al tren, no los 30 sino el 10 por ciento, tres millones, pues van a llegar hasta Calakmul y hasta Palenque", remarcó.

Puntualizó que "para eso es el tren (Maya), para que los que están llegando por vía aérea a Cancún puedan internarse".

López Obrador agradeció a las empresas nacionales y extranjeras que participan en la construcción del Tren Maya. "Vamos a hacer la hazaña, que no la han hecho en ninguna parte del mundo, de terminar un tren en cinco años. En ninguna parte del mundo han construido mil 554 kilómetros, y la mitad de doble vía electrificada", presumió.

Resaltó que lo principal en este proyecto ferroviario y turístico es el apoyo de la gente, de los campesinos, los comuneros, los ejidatarios, los colonos, los transportistas, los obreros, los arqueólogos y "los auténticos ambientalistas".

El presidente de la República destacó que también se está construyendo el aeropuerto de Tulum, que tiene el mismo propósito de incrementar la afluencia de visitantes y diversificar los destinos turísticos.

"Ese aeropuerto se estima que al mes de iniciar sus operaciones va a estar prácticamente lleno, porque tiene muchísima afluencia esa región turística y hay mucha demanda. Entonces, son los que llegan en cruceros, los que llegan en avión, que van a poder ahora conocer esto", enfatizó.