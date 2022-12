AMLO celebra que el peso se fortalezca con relación al dólar

El dólar cerró hoy en 19.36. En medio siglo no se había visto que el peso, en lugar de devaluarse, se apreciara al grado de ser la moneda más fortalecida con relación al dólar. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 23, 2022

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el peso es la moneda más fortalecida con relación al dólar, esto tras el cierre del dólar en 19.36 pesos."En medio siglo no se había visto que el peso, en lugar de devaluarse, se apreciara al grado de ser la moneda más fortalecida con relación al dólar", escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.En su gira de trabajo en Tabasco escribió este Tweet. La moneda mexicana tuvo su nivel más fuerte en una semana.AMLO: falso que inflación sea mayorEs un acto de deshonestidad periodística dedicar las ocho columnas de un periódico al tema de la inflación, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que la carestía es un fenómeno mundial que no se originó en México.Al reaccionar en su conferencia mañanera de este viernes en Villahermosa a la nota principal de este viernes de EL UNIVERSAL de que México tendrá la Navidad más cara en 22 años, el mandatario se lanzó contra los medios de comunicación: "Es el hampa del periodismo; es falso, es falso, completamente falso"."Nada más habría que ver cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí no han considerado que el salario mínimo ha aumentado, el salario en general, como nunca", agregó.López Obrador reprochó que no se destaque la información, cuando la inflación ha tenido un comportamiento a la baja.