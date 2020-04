AMLO comparte "Esto pasará", canción para animar ante coronavirus

Este jueves por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en redes sociales el video de la canción "Esto pasará", que le envió la cantante Eugenia León y en el que se exhorta a la población a mantener el ánimo arriba ante la pandemia del Covid-19.

En su cuenta de Twitter, López Obrador reconoció el trabajo de los músicos quienes, por la contingencia, trabajaron vía remota desde sus casas. "'Esto pasará'. Así se llama la canción que me envió Eugenia León y que comparto con ustedes. Todos los músicos hicieron un gran trabajo remoto, como se usa ahora, desde casa", escribió el mandatario.

Este jueves, en su conferencia matutina, el Presidente comentó que "una amiga" había escrito una canción en referencia a la situación del coronavirus. Cabe señalar que al final del video, el crédito de la letra aparece para Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador.

Manifestó que no es tiempo para flaquezas o depresiones, sino que "es tiempo para la entereza y para decir: vamos adelante, tener confianza en nosotros mismos y pensar en la fortaleza, de la grandeza del pueblo de México, de las hazañas que ha realizado el pueblo de México".

"En el caso del coronavirus vamos bien, si se compara con lo que ha sucedido en otros países. Claro, todavía no es el momento de hacer el análisis, la revisión, el balance, pero va a llegar el día porque, como les hablaba yo de la canción que está por salir, ´Esto pasará´, esto pasará".

Eugenia León es una cantante cercana a Andrés Manuel López Obrador y ha participado junto con él en diversos actos, tanto como candidato presidencial, como posteriormente al asumir la Presidencia de la República.

La cantante, que ganó el Festival OTI en 1985, participó en el cierre de campaña de López Obrador en el Estadio Azteca donde interpretó la canción "La Paloma", además de que ha estado en diversos actos político-musicales, llamados "AMLOFest".

Esta es la letra de "Esto pasará":

El miedo de hoy, mañana será templanza,

El llanto será esperanza y evolución

Estamos en pausa, pero el amor avanza

En tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión

Esto pasará, esto pasará

Esto pasará

Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará

Esto pasará, esto pasará

Es sólo cuestión de tiempo

La música del silencio renacerá

Esto pasará

Lo que hoy es incertidumbre, será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad

Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad

Esto pasará

Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará

Y mi corazón ardiendo como espigas en la sierra

La tierra, es hora de escuchar.

