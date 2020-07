AMLO con derecho de ser guardián de elecciones: consejeros del INE

Los cuatro consejeros designados para el Instituto Nacional Electoral (INE) defendieron el derecho del presidente Andrés Manuel López Obrador para asumirse como "guardián de las elecciones" y, dijeron, que es un ciudadano como cualquier otro en este país.

En su primera conferencia de prensa tras rendir protesta este jueves como consejeros, en sesión extraordinaria de Consejo General del INE, expusieron que finalmente será el INE el único organizador del proceso federal.

"El presidente es un ciudadano como cualquier otro en este país, todos debemos cuidar las elecciones, es una obligación de la ciudadanía, como de las autoridades. Sin embargo, este es el órgano autónomo encargado de organizar las elecciones, de aplicar la ley y de conducir los procesos electorales", expuso Carla Humphrey al precisar que las competencias de cada quien están definidas.

Norma de la Cruz aseguró "el ciudadano presidente está en todo su derecho de decir que va a observar los comicios. O sea, observar es una cosa, monitorear es una cosa y organizar las elecciones obviamente es este organismo (sic) y toda la ciudanía que hace este proceso. La invitación de observar y vigilar estos procesos tiene que ser abierta a toda la ciudadanía".

Que se dé seguimiento a todas las fases, indicó, "sí, supervisar las elecciones, asegurarse que se siguen los procesos es una responsabilidad de todas y de todos".

José Martín Fernando Faz Mora expuso: "es verdad que el presidente debe vigilar con mayor atención a los servidores públicos, a los servidores públicos del Ejecutivo para evitar que recursos públicos vayan a dar a cuestiones electorales o que programas sociales se eviten de forma clientelar, claro que lo tiene que hacer".

En tanto el INE está vigilado a nivel nacional, estatal, distrital, y debe seguir siéndolo, sin que sienta afectada su autonomía, expuso. "No hay que confundir crítica con violentar al INE o intromisiones [...] es más yo les pido vigilen al INE por favor".

Mientras, Ucc-Kib Espadas Ancona, virtual consejero, dijo que las declaraciones del presidente no son una violación a la autonomía del INE, y consideró importante "la función del presidente como guardián de las elecciones (al) ejercer a plenitud funciones de vigilancia y control del presupuesto" tanto a nivel federal como el que envía vía participaciones a los gobiernos estatales.

Diría "tomémosle la palabra al presidente para vigilar mejor el presupuesto", expuso. En conferencia de prensa virtual los consejeros designados ratificaron que, como marca la ley, no ganarán más que el presidente de la República.

Incluso José Fernando Faz y Ucc Kib Espadas destacaron que con lo que ganarán como consejeros del INE sacarán quincenas del doble de lo que hoy ganan, el primero como consejero local de San Luis Potosí y el segundo como investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

"Yo vivo con mi sueldo del INAH que es muy similar al de profesor. De repente siento las amenazas de la pobreza franciscana" y ahora será un aumento de cerca del doble "lo que me permitirá durante 9 años mantenerme estable en la austeridad republicana y espero que lejos de la pobreza franciscana, quiero creer", dijo Espadas Ancona.