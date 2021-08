AMLO, con respaldo de SNTE para regreso a clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para el regreso a clases presenciales programado para el 31 de agosto próximo su gobierno cuenta con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Alfonso Cepeda.

"Agradecemos al maestro Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, porque ellos han respaldado esta decisión que regresemos a clases presenciales porque es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, acompañado por integrantes de la Fundación Teletón, el titular del Ejecutivo dijo que las niños y niños estarán cuidados con protocolos sanitarios en las escuelas del país.

Señaló que el tema es polémico y al igual que las vacunas contra el Covid-19 hay escepticismo, pero insistió en que es importante que los menores regresen a clases presenciales.

"Esto es como las vacunas, había resistencias escepticismo: para qué vacunarnos, que no servía, que las reacciones que iba a provocar la vacuna, ahora ha quedado demostrado que la vacuna protege y aunque nos contagiemos tenemos más posibilidades de salir adelante", indicó.

"Lo digo porque cuando planteamos el regreso a clases hubo polémica, unos de buena fue otros porque son el bloque reaccionario, los que están inconformes con nosotros, porque robaban, medraban y vivían al amparo del poder público, y ahora no pueden seguir sacando provecho y están molestos de todo, no vuelven en sí, sino en no, todo es no, pero si hay gente preocupada por los niños".

Señaló que se actuara de manera responsable porque habrá protección y se actuará en caso de contagios porque las autoridades educativas sabrán que hacer en cada escuela con el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno.