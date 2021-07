AMLO condena asesinatos de periodista y activista

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del periodista Abraham Mendoza, quien fue asesinado la tarde de este lunes en Morelia, Michoacán, al salir de un gimnasio.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que la policía de Michoacán, "casi al instante", detuvo a los autores materiales.

"No es de que se comete una fechoría, se comete un crimen y no hay castigo. Puede ser que se fuguen, que nos cueste trabajo encontrarlos, pero no hay impunidad para nadie, pero vamos a seguir así", dijo López Obrador.

Asimismo, el Presidente condenó el asesinato de la activista Aranza Ramos y las amenazas de muerte en contra de Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

"Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres y condenamos estos crímenes y se están llevando a cabo investigaciones; y vamos a seguir protegiendo a todos y combatiendo a la delincuencia. Hay garantías, hay protección y no hay impunidad", declaró López Obrador.