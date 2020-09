"AMLO confesó que presionó al INE y ahora amenaza al Tribunal", dice Zavala

La excandidata presidencial Margarita Zavala le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, y le dijo que la organización "México Libre" la encabeza ella y no le extraña que él le quite méritos a las mujeres, además destacó que es esfuerzo de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que se debe respetar.

En un mensaje en la red social de Twitter, la también exprimera dama aseguró que el presidente López Obrador confesó, con su video, que presionó al INE, y ahora amenaza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia a donde podrían acudir los integrantes de México Libre a impugnar la negación del registro de su partido.

Agregó que con López Obrador en el poder, pierde la democracia y pierde México.

"Sr Presidente México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar. Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México", dijo Margarita Zavala en su red social.