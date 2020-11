AMLO confía en que precio de la tortilla no aumentará

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el precio de la tortilla no aumente, por encima de la inflación en 2021 y dijo que de ser necesario hablará con Juan Antonio González, de Grupo Maseca, para mantener el precio de ese producto.

"Ojalá y no haya ese aumento, ahora Ricardo nos va a explicar, no está aumentando el precio de las gasolinas, de los energéticos, ojalá y se mantengan el precio.

Ayer, antier estuvimos en Macuspana y le agradecí a Juan González y aprovecho para hacerlo, el director presidente de Maseca porque traslado a Tabasco para ayudar a damnificados tres plantas para hacer tortillas y agradezco también a otras empresas que están enviando apoyos, víveres, países extranjeros.

"Creo que Juan González en sensible a todo esto no solo para ayudar a damnificados y sabe lo que significa el aumento en el precio de la tortilla y si es posible creo que él ayudaría a que se mantuviera el precio o que no aumentara por encima de la inflación porque hay que tomar en cuenta eso".

En la conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield señaló que no hay ningún indicador que advierta sobre un alza en el precio de la tortilla.

"La cosecha principal de maíz blanco que es en Sinaloa fue buena este año incluso por arriba de la cosecha del año pasado y el precio que se pagó por ese maíz blanco un poco abajo del año pasado, no hubo aumento del maíz blanco que ya está comprado".

Explicó que Gruma y Minsa son los dos principales fabricantes de harina de maíz nixtamalizada que no han tenido aumento "el aumento fue finales del año pasado y fue poco, entonces todo este año no tenemos ni ha habido indicaciones, conocimiento de que haya aumento en la harina de maíz nixtamalizada, si no ha aumentado nada por qué van a subirlo".

Señaló que quienes empezaron con este ruido fue una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México.