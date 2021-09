AMLO confirma denuncias contra investigadores y rechaza baja en presupuesto de Conacyt

Al manifestar que se tiene que "combatir la corrupción por parejo" y que no se fabrican delitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay denuncias interpuestas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para investigar a científicos por presuntos malos manejos de recursos, pero señaló "el que nada debe, nada teme".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que, ante estas denuncias, será el juez quien resuelva, pero apuntó que no debe de haber impunidad para nadie.

"¿Si hay denuncias contra investigadores del Conacyt?", se le preguntó.

"Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción.

"Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción. Eso es lo que dio el traste con todo y nosotros tenemos que acabar con la corrupción en todos lados" dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que, en el sexenio pasado, en la llamada "Estafa Maestra" hubo universidades que protegiéndose de la autonomía, directores y rectores caciques "aplaudidos hasta por la monarquía española" se enriquecieron por medio de actos de corrupción.

"Ya no debe de haber impunidad para nadie. Tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene ningún delito, el que es inocente, no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos, y no se permite que jueces hagan y deshagan.

"Puede ser que legalmente pueda comentar una injusticia, pero se denuncia. Pero no vamos a dejar de estarle pidiendo a la Judicatura del Poder Judicial que actué, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", manifestó.

Este miércoles, EL UNIVERSAL informa que tras una denuncia de la directora General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico —ente autónomo que se encargó de presentar propuestas de políticas públicas a tres expresidentes de México— la Fiscalía General de la República (FGR) alista una acción penal contra 31 exfuncionarios y exintegrantes de ese órgano.

En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado —siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Conacyt si podía entregar recursos al foro— la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó por "considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura".

De acuerdo con exfuncionarios señalados por la FGR, que pidieron el anonimato, el juez otorgó 15 días a la FGR para subsanar deficiencias y fortalecer sus argumentos; "La investigación está en curso", confirmaron fuentes federales que detallaron que el Ministerio Público prepara una nueva acusación para solicitar otra vez las órdenes de aprehensión.

Rechaza reducción a presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) vaya a tener una reducción en su presupuesto para 2022, sino al contrario, tendrá un aumento del 11.3% nominal y 7.3% real.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que ayer Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le informó que en la mañanera se le habida preguntado sobre una presunta caída en el presunto para el Conacyt lo cual señaló que no era correcto.

"Esto me lo envió la subsecretaria de Hacienda, y me da gusto también que (funcionarios) están pendientes: 'hoy le preguntaron en la mañana por el presupuesto del Conacyt para 2022, le dijeron que tenía una caída de 11.26%, pero eso no es correcto, tiene un crecimiento de 11.3% y de 7.3% real'".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente indicó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, el Conacyt se fortalecerá.

Detalló que para 2022 habrá un aumento en el presupuesto para las becas en posgrado, puesto que se destinarán 12 mil 442 millones de pesos, lo que representará 3.8% mayor al año pasado.

En cuanto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el presidente López Obrador informó que el presupuesto será de 7 mil 277 millones de pesos, lo que significará 31% más que el año pasado, para atender a 38 mil 127 investigadores.

AMLO pide "balconear transas" en el Conacyt

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, que acuda a Palacio Nacional para explicar a la población "cómo eran las transas en el Conacyt" y los actos de corrupción en sexenios pasados, pues acusó que dentro de la institución había mafias.

En la conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que había académicos del Conacyt que muchas veces no investigaban nada, pero como tenían influencias, era más que suficiente para obtener recompensas y buenos ingresos. "Como en todo gobierno, había mafias, esto pasaba entre los intelectuales, en los becarios, gente de la academia, encargados de proyectos científicos, muchas veces no investigaban nada, pero tenían influencia, si pertenecían al grupo de Krauze o al de Aguilar Camín, ya con eso era más que suficiente para mantener muy buenos niveles académicos, buenas calificaciones, premios, recompensas y buenos ingresos.

"Entonces, todo eso ya no es igual y les produce nostalgia, añoranza y andan molestos, inconformes (...) pero vamos a que María Elena informe y que venga, ahora sí, con más elementos, que nos recuerde cómo eran las transas en el Conacyt", dijo.

El presidente López Obrador dijo que en su último libro A la mitad del camino, explica cómo en los sexenios pasados se transferían fondos públicos a empresas particulares nacionales y extranjeras en materia de innovación tecnológica, pero ese dinero sólo terminaba en proyectos conocidos como elefantes blancos en beneficio de constructoras y de seudocientíficos.