AMLO confirma gira a Colombia; respalda al presidente Petro

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el próximo 8 y 9 de septiembre realizará una gira de trabajo a Colombia para reunirse con su homólogo Gustavo Petro, luego del escándalo de que un hijo del mandatario colombiano, quien recibió dinero del narcotráfico para la campaña de su padre.

"Vamos a estar en Colombia con el presidente Petro, tengo de él pues la mejor de las opiniones, es un hombre de principios, una gente honesta que le tiene amor al pueblo, y que además es el primer presidente en muchos años, en décadas qué no pertenece al bloque conservador que ha dominado durante siglos en Colombia".

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que la "situación familiar" que enfrenta el presidente de Colombia es porque quieren "menguar y socavar" su fortaleza moral, política.

"Pero el pueblo de Colombia despertó, es un pueblo progresista, un pueblo hermano y si voy a estar en Colombia, voy a ir a Cali, si no hay un cambio, él nos está invitando... puede ser Cali, Bogotá, todavía no está definido el lugar, creo que será Cali donde se llevará a cabo un congreso acerca de los droga, qué conviene más a los pueblos para que se pueda enfrentar el flagelo de la violencia".

Señaló que viajara el 8 y 9 de septiembre y de Colombia se trasladará a Chile para estar el 11 septiembre para el 50 aniversario luctuoso del presidente Salvador Allende y del Golpe de estado.

"Esa tragedia al pueblo hermano de Chile con el golpe militar encabezado por (Augusto) Pinochet en contra de un gobierno legal y legítimamente constituido, de un presidente excepcional, el presidente Salvador Allende, voy a Colombia y voy a Chile".