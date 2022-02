AMLO convoca a participar en rifa de rancho en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Al hablar de una limpia en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) "porque se esmeraron en saquear", el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mexicanos a comprar su cachito de la Lotería y participar en la rifa de inmuebles y terrenos, como los del exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador aprovechó para convocar a la rifa "de lo que era el rancho" de Toledo Corro, "que lo compraron también en Fonatur".

"120 millones de dólares y resulta que es un rancho inaccesible y lo hemos querido vender para sacar recursos, para financiar la presa de Santa María, en Sinaloa, y no hay quien pague eso, pero no hay solo quien pague eso.

"Como cada año le metieron y le metieron, solo de mantenimiento, el último avalúo ya resultó que los terrenos cuestan como 5 mil millones. ¿Entonces cómo vamos a recuperar eso? Pues lo que estamos haciendo es fraccionando", explicó López Obrador.

"Ayudan porque ese dinero se va a quedar ahí en Sinaloa y va a servir para financiar la presa Santa María, que de todas maneras la vamos a terminar, pero nos ayudaría porque imagínense tener ese bien ahí, que solo se le está dando mantenimiento, ¿Cuánto nos cuesta?", añadió.

Además de los terrenos de Toledo Corro, López Obrador informó que también se rifará un inmueble que sirvió de "casa de campaña o de transición" durante el gobierno de Vicente Fox, en Lomas de Chapultepec.

AMLO sugiere rifa de un terreno en la playa que se compró en administración de Calderón

Dado el éxito de la rifa del valor del Avión Presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó en septiembre de 2020 que su gobierno pudiera rifar un terreno en playa que compró la administración de Felipe Calderón en 2008, entre los límites de Sinaloa y Nayarit, cuya operación calificó "como una transa al erario público".

En 2020, López Obrador dijo que la administración del expresidente Calderón compró un rancho a la orilla de la playa Sinaloa al exgobernador de la entidad Antonio Toledo Corro por 100 millones de dólares; sin embargo, este quedó abandonado. El encargado de la operación, dijo, fue Miguel Gómez Mont cuando era titular de Fonatur.