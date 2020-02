AMLO: Criminales merecen respeto

Tepatitlán, Jal.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los elementos de la Guardia Nacional a ser respetuosos con los derechos humanos de los delincuentes, pues a pesar de su actuar, afirmó, son seres humanos que merecen respeto; además, dijo, el uso de la fuerza tiene límites.

En su segundo día de gira de trabajo, al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esta comunidad, el Titular del Ejecutivo federal celebró que en estas instalaciones se tengan aulas para la capacitación y enseñanza de los límites del uso de la fuerza de esta corporación al momento de actuar.

"Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. El uso de la fuerza tiene límites y es básicamente [utilizada] para la legítima defensa.

"Celebro que en cada cuartel se tenga tiempo para la capacitación, el estudio, la formación, porque se está creando esta nueva institución importantísima [de seguridad] para garantizar la paz, pero sin excesos, sin autoritarismos, respetando los derechos humanos", comentó el Jefe del Ejecutivo federal.

En ese sentido, López Obrador señaló que los delincuentes que enfrentan los elementos de la Guardia Nacional "pueden ser hasta familiares, hermanos, primos que se fueron por el camino equivocado, pero aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto.

"Nosotros tenemos que mirar a todos los seres humanos y ser muy profesionales para no exponer a nadie, que no se pierdan vidas, cuidar de ellos y cuidarles a ustedes también", agregó.

"Como autoridades no podemos exponerlos, por eso no [se aplica] el uso de la fuerza a discreción. No se puede apagar fuego con fuego, no es la violencia con la violencia, no es el mal con el mal; el mal se enfrenta haciendo el bien", aseveró.

Al respecto, destacó que su administración impulsa programas sociales con el objetivo de que exista un desarrollo de la población, "que haya buenos salarios y que haya orden, pero sin que haya excesos.