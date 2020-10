AMLO critica a escritores; les dice conservadores

Al señalar que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía, en su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador comparó a los escritores para lectores conservadores, con los intelectuales serios.

En Palacio Nacional, el Presidente refirió que Luis Pazos vendía más libros que Carlos Fuentes, porque escribía sobre "lo que este sector conservador del país quería escuchar o leer o reafirmar sus convicciones conservadoras".

"Vendía miles de ejemplares. Yo hasta una vez le dije 'oye, eres un fenómeno'. Me acuerdo que le dije 'dónde estudiaste Economía´ porque escribía acerca de eso. 'No dice, soy abogado'", señaló el Presidente.

Añadió que esos lectores triunfaron por una "concepción privatizadora".

"Esa concepción privatizadora fue la que se impuso durante el periodo neoliberal. La de Luis Pazos. Es una muy buena persona, no es un asunto de diferencias con él, es nada más apuntar lo que ha significado ese pensamiento", dijo.

Asimismo, se refirió a Rafael Loret de Mola, papá de Carlos Loret de Mola, quien "escribía 200 mil ejemplares".

"Y otro es también este señor, el que nos quiere quemar uno a uno en el Zócalo", señaló López Obrador al respecto de Francisco Martín Moreno.

"Esa es una característica del conservadurismo, el que son muy autoritarios. Yo aquí quiero aprovechar también para llamar a todos, y en particular a quienes encabezan estos movimientos, a que no hagan apología de la violencia", dijo.

Al respecto, Luis Pazos escribió a través de redes sociales: "A López Obrador lo conozco desde niño, varias veces platiqué con él cuando estaba en Tabasco para ver si cambiaba las ideas de izquierda que le metieron en Ciencias Políticas de la UNAM, no tuve éxito. Seguiré señalándole sus errores, ojalá los corrija, por el bien del país".