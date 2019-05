AMLO critica a los que renuncian y se rinden a la primera

En medio de la renuncia de Germán Martínez a la dirección general del IMSS, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó -sin decir el nombre del ex panista- a los que renuncian y se rinden a la primera.

Durante la conferencia de prensa mañanera al ser cuestionado sobre la compra de medicamentos, el presidente López Obrador desvío sus declaraciones para pedir a sus funcionarios que sean perseverantes, tercos y no rendirse.

"Nada más que hay que ser perseverantes, no rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende. Cuando se tiene una profunda convicción, cuando se le tiene amor al pueblo, qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una Secretaría, aunque se trate de Hacienda", expresó.

Sostuvo que un servidor público pone por encima la justicia y no se rinde, "está prohibido rendirse cuando se trata de la justicia.

Luego de recordar que él fue desaforado, López Obrador criticó también a quienes a la primera dicen que está muy difícil, "qué barbaridad, ya no podemos, ya me voy".

"Si no hubiese surgido la alternancia aquí seguiría el robo generalizado, seguirían los conservadores corruptos saqueando, empobreciendo al país, se acabó eso. Pero exigió de preservancia", indicó.

Incluso dijo que a él le gustaría dedicarse a la investigación histórica porque le fascina o a la academia, docencia o el periodismo. Sin embargo, le tocó ser político.