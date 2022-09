AMLO critica a opositores por integración del PEF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las y los integrantes de la oposición quienes vieron con "malos ojos" el Proyecto de Presupuesto para el año 2023.

Recordó que su administración pidió un billón de pesos para pago de la deuda externa, y sostuvo que esa deuda es equivalente a lo que se debe por concepto del Fobaproa.

"Fíjense la hipocresía, ahora que se presentó el proyecto de Presupuesto dicen "qué barbaridad", "pidió un billón de pesos para el pago de la deuda", sí, pero ¿quién contrató esa deuda?, ya se les olvidó. Un billón se ha pagado solo del Fobaproa que ustedes aprobaron", declaró.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el Ejecutivo Federal recordó que en 1998, previo al aval del Fobaproa, sostuvo un debate con Felipe Calderón, a quien le preguntó su su partido, el PAN, aprobaría o no el Fobaproa.

"Me dijo "no". Unos días después, 12 de diciembre del 98, los votos del PRI Y del PAN aprobando el Fobaproa. Se le olvidó a Calderón el compromiso. Pero así tengo muchas", indicó.

López Obrador reconoció que la federación debe pagar muchos servicios de la deuda, porque ya es una deuda que pasó de 8.85 a 13 billones de pesos.

"Y no es justificación, pero nos tocó la pandemia, y por eso es el aumento nuestro, porque se cayó la economía, pero ya nos estamos recuperando", concluyó.