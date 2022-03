AMLO critica al exembajador Arturo Sarukhán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Ante las críticas por el comunicado que redactó en respuesta al Parlamento Europeo, en el que llamó "borregos" a los eurodiputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exembajador de México en Estados Unidos con Felipe Calderón, Arturo Sarukhán, que explique cómo participó "en el fraude electoral de 2006".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló a los internacionalistas que opinaron sobre la respuesta de la Presidencia al Parlamento Europeo.

"Pues yo le pregunto: ¿Por qué no explica cómo fue que participó en el fraude electoral de 2006 y así se ganó el cargo de embajador? ¿Por qué no explica, como embajador de Calderón, si en alguna ocasión informó sobre el tráfico de armas, la entrada de armas de Estados Unidos a México en el operativo Rápido y Furioso? ¿Si envió alguna nota de las actividades de Gracía Luna, que ahora está preso en Estados Unidos y que fue secretario de Seguridad en el Gobierno de Calderón?", expresó.

Añadió López Obrador que "si le rascan un poquito, ni siquiera mucho", la condena del Parlamento Europeo por los periodistas asesinados en México "sale de aquí", del empresario Claudio X.González, del periodista Héctor Aguilar Camín y del historiador Enrique Krauze.

"Con los mismos de aquí, que tienen una acción desplegada los del bloque conservador porque creen que con eso ya van a lograr sus propósitos", dijo.

A través de redes sociales, el exembajador y articulista de EL UNIVERSAL calificó el comunicado que redactó López Obrador como "escandaloso, demencial y vergonzoso".

"Escandaloso, demencial, vergonzoso. Redactado al mejor estilo diplomático venezolano, nicaragüense o cubano", escribió Sarukhán en redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el comunicado que redactó en respuesta al Parlamento Europeo, y en el que llamó "borregos" a los eurodiputados, fue por un tema político y no diplomático, además que el canciller Marcelo Ebrard estuvo de acuerdo.

López Obrador dijo que el secretario de Relaciones Exteriores "está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos".

"Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Entonces para los que decían del porqué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por qué contestó la Presidencia, porque es un asunto político; aun siendo un asunto diplomático, es facultad del Presidente atender la política exterior.

"Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político y si somos estrictos, politiquero", expresó López Obrador.

"Es de risa, si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy irresponsables y muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista", agregó.