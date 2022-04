AMLO critica asistencia de cabildero a discusión

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de cara a la discusión y debate de su iniciativa de reforma eléctrica "va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está, esa son las presiones, fuertes presiones y hasta cañonazos como decía Obregón".

Cuestionado sobre si tiene pruebas de que los cabilderos le están ofreciendo o entregando dinero a los diputados de oposición para votar contra su iniciativa, dijo que no, pero ya lo hicieron con la reforma energética, como lo declaró Emilio Lozoya.

Durante la conferencia mañanera se refirió al caso del presunto cabildero de origen italiano, Paolo Salerno, quien fue captado en una curul de San Lázaro, y que los legisladores de Morena acusan de ser socio de la empresa Enel.

Sobre esto, dijo, se trata de "coyotes" de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que está proponiendo.

"Yo creo que es la (empresa) que presentó el amparo para que no se turbinará el Río Grijalva y se siguiera inundando Tabasco", agregó.

Expuso que este cabildero de forma descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio.

"No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero, ¿Qué hace sentado junto a una diputada?".

El primer mandatario insistió en que su iniciativa de reforma busca dar marcha atrás a que se realizó en el sexenio pasado para beneficiar a grandes empresas extranjeras, como la que representa este cabildero.

Ante la discusión de la reforma eléctrica, el próximo domingo en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores de oposición a rebelarse y que digan a cabilderos extranjeros que "no nos van a doblar con su cochino dinero".

"Me voy a rebelar, porque eso es lo quiero que hagan los diputados, que se releven, que no les hagan caso. Que les digan: ´sepan señores, cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero´", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que a pesar de existen las causales para aplicar el artículo 33 constitucional -que prevé la expulsión del país de extranjeros- a los cabilderos que aseguró están operando en San Lázaro contra su iniciativa de reforma eléctrica, no lo vamos a hacer.

Durante la conferencia mañanera y al referirse al caso del presunto cabildero de origen italiano de la empresa Enel -Paolo Salerno-, dijo que México es un país de libertades por lo que "no vamos a hacer" lo mismo de otros gobiernos cuando se les aplicaba el 33 constitucional.

"Que se hacía antes y que no hemos hecho y no vamos hacer. Se aplicaba el 33, porque eso de que este sentado un cabildero en el Congreso cuando se está defiendo un asunto de interés nacional. Es una causal para la aplicación del 33, es injerencismo", argumentó.

Expuso que antes, mucho antes, decían "extranjero pernicioso" y hasta hace poco los presidentes neoliberales lo aplicaban, lo mismos lo que apoyaban el zapatismo, pero hoy tenemos un pueblo que es mucha pieza, que es muy consciente.

Reconoció que es muy difícil conocer lo que están realizando y negociando estos cabilderos con los diputados de oposición porque son "acuerdos en lo oscurito" y eso ha quedado en evidencia con lo que se está ventilando en la FGR en el sexenio pasado con la reforma energética.