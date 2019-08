AMLO critica narcoseries: "una apología de la actividad ilícita"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió estigmatizar la "drogadicción" así como las series que hacen apología del delito.

"Así como estamos estigmatizando la corrupción, que el corrupto sea señalado y no permitir que eso se establezca como forma de vida... Lo mismo en el caso de la drogadicción", aseguró el mandatario.

Durante su vista al hospital rural del IMSS en Metepec, Hidalgo, acompañado del gobernador Omar Fayad (PRI) y de su Gabinete de Salud, el presidente también criticó las series de ficción que proyectan una imagen con residencias lujosas, carros último modelo, actores y actrices guapas, series donde tenían subordinados a los oficiales de policía y hasta el presidente, "una apología de la actividad ilícita", destacó.

"Es una cara de la moneda, una felicidad ficticia, en la otra la gente sufre, hay drogas restrictivas que son veneno que con dos veces que se prueban son adictos; hay drogas con raticida y en un año el joven pierden la vida", aseguró López Obrador.

Por otra parte, el mandatario instruyó al director del IMSS, Zoé Robledo a que revise los contratos del personal de vigilancia que constata el Instituto para que las empresas no exploten a los trabajadores.

"En Xicotepec le pregunté a una mujer vigilante: ¿cuánto ganas aquí?, y dice: mil 600 pesos cada 20 días, así ni siquiera el salario mínimo. Le dije a Zoé que revise eso porque no son trabajadores del Seguro, son contrataciones y quien sabe cuánto le pagan a esas empresas que explotan a los trabajadores", explicó el mandatario.

Antes de que el presidente terminará su discurso, la gente reunida en la unidad médica comenzó a salir y dejaron las sillas vacías. El señor Pedro, un asistente al evento, comentó que llegaron desde antes de las 12:00 horas y el evento comenzó a las 16:00 horas y tenían que regresar a su comunidad.