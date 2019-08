AMLO da "jalón de orejas" a los morenistas

Ciudad de México.- Este jueves de frente y sin intermediarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio prácticamente un "jalón de orejas" a los diputados y senadores de Morena, con la consigna de que "se vayan al carajo los ambiciosos vulgares del partido" y les pidió que el instituto político que fundó hace cinco años no se vaya a convertir en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o en un partido de Estado.

"Les digo aquí a los militantes de Morena, compañeras y compañeros, que cuiden el partido. Nosotros fundamos al PRD y celebro que ya no se llame así, es decir, que sea ahora Formato 21 [sic], no sé, pero festejo porque ni siquiera el nombre, imagínense Morena, que tuviera que ver en echar a perder un partido corrupto, antidemocrático y se siga llamando Morena, no. Radiocentro, que le cambien el nombre", mencionó.

Ya como mandatario federal, asistió a la reunión plenaria de las bancadas de diputados y senadores de Morena, donde salió a relucir la división y los problemas que viven por la presidencia de la Cámara Alta y la dirección nacional del partido.

En una reunión privada, leyó la cartilla a sus legisladores, quienes por momentos convirtieron la visita oficial en un mitin de plaza pública y a pesar de tratarse del Presidente, cayeron en acusaciones cruzadas, efectuadas a gritos. "Entre todos hay que ayudar para que se mantengan [en Morena] principios, ideales. Que se vayan al carajo los ambiciosos vulgares. Los otros partidos están en crisis y cuidemos que el partido no caiga en crisis", manifestó.