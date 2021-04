AMLO defiende cambios en libros de texto gratuitos

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los cambios en los libros de texto gratuitos que plantea su administración para reforzar temas como la historia, la ética, el civismo y los valores humanistas, por lo que descartó haya "extremismos" en sus contenidos.

"Nosotros tenemos que regresar a la historia, que es la maestra de la vida, al civismo, a la ética y si se van a modificar los contenidos, ¿cómo vamos a nosotros estar enseñando con libros del periodo neoliberal?

"Hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos, porque eso no ayuda, es conocimiento sobre valores, es fortalecimiento de valores culturales y morales".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo rechazó que estos cambios se hagan "al vapor" porque desde hace año y medio se formó una comisión –aprobada por el Congreso- y hay una comisión de contendidos en la SEP. "Desde que llegamos al gobierno lo hemos plantead, no es nuevo, nada más que ya llegó el tiempo".

Ante las críticas, el presidente López Obrador recordó que al "conservadurismo" nunca le ha parecido esto porque desde los años 40 no les gustó para nada la política edificativa de general Lázaro Cárdenas y luego con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos se oponían abiertamente a la entrega de los libros de texto gratuito.

"Ahora que hablamos que vamos a mejorar los contenidos de los libros de texto, lo mismo, ya los estoy viendo, necesitamos volver al civismo, la ética, la filosofía, la historia. Es que, qué caracterizó entre otras cosas al periodo neoliberal, el individualismo, el aspirasionismo, el triunfar sin escrúpulos morales, el que no tanza no avanza, entonces tiene que haber fraternidad y se tiene que insistir que solo siendo buenos podemos ser felices y el amor al prójimo y preceptos universales, que no solo tienen que ver con doctrinas o corrientes religiosas:

"Humanismo, tronco común para que sí se llega a ser astronauta, científico, experto en medicina o en cualquier rama, se tenga siempre una base humanista, para siempre estar pensando en los demás, en la sociedad".

Criticó que sus adversarios querían que nos olvidáramos de la historia porque estaba de moda "lo del fin de la historia".

"¿Para qué meterse a recordar a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa y Zapata, el General Lázaro Cárdenas?, eso no, al contrario, hasta financiaban películas para demeritar a nuestros héroes".