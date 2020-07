AMLO defiende designación de periodista como cónsul y recuerda que Medina Mora fue embajador

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la designación de Isabel Arvide como nueva cónsul de México en Estambul, Turquía, porque –dijo- es un reconocimiento a su trayectoria como periodista, ha escrito libros y no tiene "malos" antecedentes.

"Es una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace más de 40 años, no tiene malos antecedentes, no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior, fue Premio Nacional de Periodismo en el género de columna política, la primera mujer en recibirlo", explicó.

"No sé porque ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una cónsul, una mujer periodista. Cómo se llama el que estuvo de embajador en Washington con (Felipe) Calderón, (Eduardo) Medina Mora, ¡imagínense!, fue hasta procurador y de ministro de la Corte, y tuvo que salir por malos manejos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente pidió hacer una revisión de quienes han estado de cónsules y embajadores, y aclaró que las designaciones que hace su administración no son iguales a las de los gobiernos pasados.

"Ya no hay amiguismo ni influyentismo, es una situación que tiene que ver con tener periodistas y ciudadanos. En el Vaticano se nombró a un periodista (Alberto Barranco)".

Reconoció que sí se necesita experiencia para el cargo, pero Arvide está preparada, "ha escrito libros, es polémica, todos somos polémicos, tiene preparación, ha escrito bastante, hay cónsules que a lo mejor no tienen textos escritos... Yo lo que defiendo es el derecho a nombrar o proponer a quienes consideramos pueden representar a México".

El presidente López Obrador expresó su extrañeza por la oposición a ese nombramiento.

"Yo pensaba que les iba a gustar que una compañera, un compañero de ustedes, digo, bueno no pertenece a la élite o al grupo conservador de ahora que está en la oposición".